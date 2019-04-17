السعودية | وزير التعليم يعلن: عودة الإداريين والمعلمين ستكون بعد عيد الأضحى

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن: عودة الإداريين والمعلمين ستكون بعد عيد الأضحى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتعديل #التقويم_الدراسي لتكون عودة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم.

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