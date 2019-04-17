شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتيح الاستعلام عن القضايا برقم الهوية بالإضافة لعرض تفاصيلها، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن مواعيد الجلسات مع إتاحة خاصية إضافة الموعد للتقويم الخاص بالمستفيد على هاتفه المتنقل.
وأكدت الوزارة أن الخدمات الجديدة تستهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدليّة والقضائية، لتواكب التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.
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