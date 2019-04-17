شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتشكيل عصابي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية لـ"اليوم" بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، واجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة مواطنون في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المحال التجارية والمنازل بمحافظة حفر الباطن . وتم ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية .
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