شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتشكيل عصابي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي ، يتكون من 3 أشخاص تورطوا في سرقة عدد من المحال التجارية والمنازل بمحافظة حفر الباطن.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية لـ"اليوم" بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، واجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة مواطنون في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة عدد من المحال التجارية والمنازل بمحافظة حفر الباطن . وتم ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية .