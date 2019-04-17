شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ : عودة المعلمين والإداريين بعد عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ إنه "عملاً بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم.

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