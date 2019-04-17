شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الأولى من مشروع "باحث" لتطوير الكوادر التمريضية والان نبدء بالتفاصيل

احتفت الصحة بتخريج الدفعة الأولى من مشروع تنمية القدرات البحثية لدى الكوادر التمريضية ( باحث 2018 ) الذي يعتبر من المشاريع التحسينية للكوادر التمريضية .

وتهدف الصحة إلى تطوير الخدمات التمريضية من خلال الاعتماد على الأبحاث المحكمة التي تخضع لإشراف مباشر من قبل أكاديميين في تخصص التمريض, حيث أستمر المشروع لمدة عام كامل تم خلالها عقد أربعة ورش عمل للباحثين.

وفي نفس السياق نفذت الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة فعالية يوم البحث العلمي الثاني في تخصص التمريض، تضمنت جلستين علميتين، طُرح في الجلسة الأولى أبحاث تمريضية مختارة من المشاريع البحثية لبرنامج "باحث", فيما عرضت الجلسة الثانية تجارب بحثية متميزة من الجامعات السعودية.

كما عرض مجموعة من الباحثين ملصقات علمية في مسابقة أطلقتها الإدارة العامة لشؤون التمريض في نسختها الثانية وفي نهاية الحفل أعلن عن الفائزين بأفضل ثلاث ملصقات علمية.