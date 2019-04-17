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البطالة تتراجع في المملكة إلى 12.7% خلال 2018
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهرت بيانات الهيئة العامة الإحصاء تراجع معدل البطالة من 12,7% خلال العام العام، منخفضًا من 12,8% في 2017.
من جهة أخرى، ارتفع معدل السعودة في القطاع الخاص من 19,9% خلال عام 2017، إلى 21,8% بنهاية العام الماضي. بينما انخفض عدد الأجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1.6 مليون منذ بداية 2017، وحتى نهاية العام الماضي، بحسب العربية.
كذلك أظهرت البيانات أن أكبر معدل تراجع في عدد العاملين الأجانب جاء من نصيب قطاع التشييد، الذي شهد مغادرة نحو 910 آلاف أجنبي، بالإضافة إلى 41 ألف مواطن.
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