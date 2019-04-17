2019-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور، خالد النمر، على سؤال بشأن أيهما أخطر على القلب ارتفاع الكلسترول أم مرض السكري؟

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وأوضح النمر أن كلاهما خطير على القلب، سواء ارتفاع الكلسترول الضار أو عدم التحكم بالسكري، مضيفًا أن ارتفاع الكلسترول الضار (نسبيًا) أشد ضررًا على شرايين القلب من عدم التحكم بالسكري، ولكن كلاهما يؤثر على الآخر ويتأثر به.

وتابع النمر أن ارتفاع الكلسترول الضارLDL له علاقة بتراكم الدهون في جدران الشرايين.

في سياق آخر، قال النمر إن مهيجات القولون العصبي منها: الدهون الحيوانية، والمياه الغازية، والفلفل والشطة والبهارات الحارة، والضغوط النفسية، وقلة أكل الألياف، وقلة شرب السوائل.