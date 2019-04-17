2019-04-17

طقس الخليج حار في الربيع مع أمطار أعلى من المعدل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشارت التوقعات الفصلية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لفصل ربيع هذا العام 2019 -بمشيئة الله سبحانه وتعالى- إلى احتمالية ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل وذلك على جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال فصل الربيع خاصة على شمال غرب المملكة العربية السعودية وجنوب دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى سلطنة عمان.

وبينت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مارس فيما تستمر احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل وخاصة على شمال غرب المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خلال شهر إبريل فيما ترتفع عن المعدل في درجات الحرارة على جنوب المملكة وحول المعدل على شمال شرق المملكة العربية السعودية وأعلى من المعدل على باقي دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مايو.

Advertisements

فيما أشارت توقعات الأمطار خلال فصل الربيع لهذا العام إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة بينما هناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شمال شرق، وسط وغرب المملكة. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تشير التوقعات إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل.

وبينت التوقعات الشهرية للأمطار أن تكون الأمطار حول المعدل على معظم أجزاء المملكة وأقل من المعدل على شرق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مارس.

وتكون أعلى من المعدل على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة والإمارات وحول المعدل على باقي دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر إبريل، وأعلى من المعدل على شمال شرق، وسط وغرب المملكة العربية السعودية وحول المعدل على باقي دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مايو.

ونبه التقرير من احتمالية وجود بعض الحالات والتي تسمى بالحالات المتطرفة وتهطل منها أمطار غزيرة علمًا بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من الجهات الرسمية للأرصاد الجوية بدول مجلس التعاون الخليجي.