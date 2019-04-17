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2019-04-17 طقس الباحة.. أمطار وغبار مع سيول متوقعة لأكثر من 12 ساعة متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على منطقة الباحة ومحافظاتها.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمندق, المخواة, الحجرة, وقلوة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة إلى الساعة العاشرة مساءً.

وأطلق الدفاع المدني بالباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا ، مشدداً على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مبيناً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة.









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