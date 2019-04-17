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هلال الشمالية يباشر 5279 حالة إسعافية خلال 2018
متابعات الخليج 365 - الشمالية
كشفت إحصائية هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية أنها باشرت خلال العام 2018م 5279 حالة إسعافية، منها 1353 حالة ناتجة عن إصابات و2211 حالة لحالات مرضية، فيما تم التعامل مع 1666 حالة بين المعالجة في أماكن تواجدها أو رفضها للنقل أو أسباب أخرى.
وبينت الإحصائية أنه خلال الربع الأول من هذا العام 2019م مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2018م سجل هلال الشمالية ارتفاع في معدل الحالات التي تم مباشرتها بواقع 22 حالة وفاة و75 مصابًا و127 حالة مرضية، فيما تم التعامل مع 6 حالات بين المعالجة في أماكن تواجدها أو رفضها للنقل أو أسباب أخرى بإجمالي بلغ 229 حالة إسعافية.
وأوضحت الإحصائية أنه بلغ عدد الدورات التدريبية التي أقامها فرع الهيئة 210 دورات ومحاضرات استفاد منها 9920 مستفيداً من الموظفين والمواطنين.
أما على صعيد الأعمال التطوعية، فقد بلغ عدد المتطوعين خلال العام 2018م 209 متطوعين و94 متطوعة شاركوا في 29 مشاركة وبلغ إجمالي الساعات التطوعية المقدمة 8828 ساعة.
كما شارك فرع الهيئة بالمنطقة في الفعاليات والمناسبات التي أقيمت بالمنطقة خلال العام 2018م بعدد 44 مشاركة رياضية و31 فرضية تدريبية و39 دعمًا وإسنادًا بإجمالي 114 مشاركة.
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