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إسلام 6 أشخاص وتنفيذ 489 منشطاً دعوياً في رجب الماضي بمكتب نور الدمام
متابعات الخليج 365 - الدمام
شهد شهر رجب الماضي دخول ستة أشخاص للدين الإسلامي الحنيف في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) خلال شهر رجب الماضي من العام 1440هـ وقد استفاد 14926 مستفيداً من فعاليات المكتب المختلفة من قسمي الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وتم تنفيذ 489 منشطاً دعوياً خلال الشهر الماضي.
وقدم المكتب خلال شهر رجب الماضي 9 برامج دعوية متنوعة من خلال تقديم 474 منشطاً دعوياً من قسم توعية الجاليات، أبرزها الحلقات والجولات الدعوية، والدعوة عبر الشبكة العنكبوتية، ورعاية السائقين ورعاية المسلم الجديد ورحلات العمرة، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التي نفذها القسم بالمكتب 11879 شخصاً من جنسيات مختلفة.
كما قدم قسم الدعوة والإرشاد بالمكتب 15 برنامجاً تنوعت ما بين الندوات والدروس ومعرض الأمن الفكري والتي استفاد منها 3047 من الجاليات المختلفة
وأشار مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) محمد الصافي إلى أنه انطلاقاً من رؤية المكتب لتنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية المؤثرة لفئات المجتمع والتعريف بالإسلام وترسيخ العقيدة الصحيحة لدى الجاليات، وهذه الإنجازات كانت بفضل الله ـ تعالى ـ ثم بدعم من أصحاب الخير لجميع أنشطة وبرامج المكتب، كما تم الاستفادة من التقنيات المتطورة وتسخيرها في الدعوة إلى الله عز وجل.
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