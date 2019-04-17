وزير التعليم يعلن: عودة الإداريين والمعلمين ستكون بعد عيد الأضحى

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

قرر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، اليوم، أن تكون عودة الإداريين والمعلمين بعد عيد الأضحى المبارك، أي مع بداية العام الدراسي.

وقال آل الشيخ: “عملا بما يحقق المصلحةَ ويسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل ‎التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم”.

يذكر أن موعد عودة الإداريين المعلمين كان أحدث ضجة واسعة في أوساط منسوبي وزارة التعليم، خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما فيما يخص عودة الإداريين.