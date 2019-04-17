شكرا لقرائتكم خبر عن القريات: حملة ميدانية للرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

قاد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان الشمري، يرافقه عدد من مديري الإدارات ذات العلاقة بالبلدية وعدد من المراقبين والفنيين والأطباء، ميدانياً حملة الرقابة الصحية على المنشآت التجارية والمطاعم، قبل شهر رمضان المبارك تم خلالها رصد عدد من المخالفات.

وأوضح المهندس الشمري أن الحملة تأتي ضمن توجيهات ومتابعة مستمرة ومباشرة من أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي، وأضاف أن الحملة انطلقت أمس الأول (الاثنين)، وستكون مستمرة، وستشمل الأسواق المركزية والمطابخ ومستودعات المواد الغذائية والمطاعم والملاحم ومحلات الخضار والفاكهة والمنشات الغذائية، وتهدف للمحافظة على الصحة العامة للمستهلك عبر الرقابة الصحية على المواد الغذائية.

وأكد أن مراقبي صحة البيئة لديهم التعليمات الواضحة بالتعامل بحزم مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن والمقيم، والعمل على تطبيق الأنظمة دون تهاون.