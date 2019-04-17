شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 56 مليون دولار.. الدفعة الـ20 من الوديعة السعودية لـ«المركزي اليمني» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، صرف الدفعة الـ20 إلى البنك المركزي اليمني ضمن سلسلة الدعم السعودي للسلع الغذائية الأساسية لليمن.
وأوضح البرنامج أن الإعلان عن صرف الدفعة الـ20 من الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي اليمني لدعم السلع الغذائية الأساسية للأشقاء اليمنيين، يأتي استمرارا لمساهمة المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية، واستكمالا للدفعات السابقة.
وبلغت قيمة الدفعة العشرين 56.148.688,02 دولار، لدعم القمح، الزيت، الحليب، الذرة، الأرز، والسكر.
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