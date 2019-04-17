شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: توطين 320 وظيفة طبية وفنية وإدارية بالمستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

وقّع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ومستشفيين في الخبر أمس (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم لتوطين 320 وظيفة طبية وفنية وإدارة بالمستشفيات خلال عام 2019.

ووقع مذكرة التفاهم كل من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل مع المستشفيين، بحضور مدير إدارة التوطين بفرع الوزارة سلطان بن فهيد المطيري.

وتأتي مذكرة التفاهم من حرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وأمانة البرنامج على تحفيز التوطين في القطاع الصحي وتنمية القوى العاملة الوطنية بحث الشركات على المبادرة بالتوطين وتوظيف أبناء وبنات الوطن والمساهمة في تحقيق الرؤية بتخفيض نسبة البطالة وفق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن نسبة البطالة بالمنطقة الشرقية انخفضت للربع الرابع لعام 2018 مقارنة بالربع السابق وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة في نشرة سوق العمل للهيئة العامة للإحصاء.