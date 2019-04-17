شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: عودة جميع المعلمين والإداريين بعد عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتعديل التقويم الدراسي، لتصبح عودة المعلمين والإداريين جميعا بعد عيد الأضحى المبارك. وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتعديل التقويم الدراسي، لتصبح عودة المعلمين والإداريين جميعا بعد عيد الأضحى المبارك. وقال وزير التعليم عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء): «عملاً بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهمات عملهم».



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