متحف الأحساء يفتح أبوابه للزوار على فترتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الأحساء أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فتح أبواب متحف الأحساء للآثار والتراث الشعبي للزيارة على فترتين بدلا من فترة واحدة لستة أيام أسبوعيا. وأوضح مدير الهيئة بالأحساء المهندس عمر الفريدي، أن أوقات العمل بالمتحف يوميا، يبدأ في الفترة الأولى من السابعة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف، والفترة الثانية من الرابعة عصرا حتى التاسعة ليلا، مشيرا إلى أن المتحف يستقبل زواره أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع الجمعة في الفترة المسائية فقط، فيما يغلق المتحف أبوابه السبت للصيانة.



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