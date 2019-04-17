نزلاء إصلاحية جدة يزرعون 135 ألف نبتة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت سجون منطقة مكة المكرمة زراعة أكثر من 135 ألف زهرة وشتلة نباتات متنوعة، وذلك في إطار تفعيل العمل المجتمعي ورفع قدرات ومهارات النزلاء، وذلك على مدى أربعة أعوام بإصلاحية جدة تحقيقا للاكتفاء الذاتي في الجانب الزراعي والاهتمام بالمسطحات، في سجون المنطقة.

وقال مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش أن إصلاحية جدة هي الأولى على مستوى سجون المملكة في تفعيل المحميات الزراعية، وفتح خط إنتاج زراعي عن طريق التشغيل الذاتي، مشيرا إلى إنتاج أكثر من 130 ألف زهرة، و5630 شتلة نباتات خارجية ومتنوعة، وجرى دعم سجني بريمان ورابغ بالزهور الموسمية والنباتات الخارجية.

من جهته نوه مدير إدارة الشؤون الفنية بإصلاحية جدة النقيب مهندس محمد القرني أن الإصلاحية أنشأت شبكات ري بجميع المسطحات الخضراء الموجودة وتغطية نحو 20 موقعا داخل الإصلاحية بأكثر من 135460 زهرة ونباتات متنوعة، ونحو 9300 متر من المسطحات الخارجية والداخلية، في حين تضمنت أنواع النباتات والزهور أكثر من 20 نوعا.

من إنتاج «بيوت المحمية»

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- منها بيتونيا قزمية أحمر: 40,000 زهرة

- بيتونيا قزمية أبيض: 10,000 زهرة

- بيتونيا قزمية وردي : 10,000 زهرة

- ماري جولد أصفر: 5,000 زهرة

- ماري جولد برتقالي: 5,000 زهرة

- زراعة 70,000 من الزهور الحولية: