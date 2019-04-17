مبادرة «سايبر برو» ترفع مهارات العاملين في الأمن السيبراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة ومهارات الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الأمن السيبراني وطلبة الجامعات حديثي التخرج في التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدفعة الثالثة من الدورات التدريبية ضمن مبادرة تدريب الأمن السيبراني (CyberPro).

ويقدم التدريب من خلال جهات عالمية متخصصة وتحت إشراف الهيئة، حيث تستهدف المبادرة في عامها الأول تدريب 800 من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا المجال والمقبلين على العمل فيه، وذلك لدعم الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار لدعم تحقيق رؤية 2030.

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ويستفيد من دورات الدفعة الثالثة 146 متدربا ومتدربة من موظفي الجهات الحكومية، حيث اشتملت الدفعة على خمس دورات موزعة على ثلاثة مستويات: التأسيس والمتوسط والمتقدم.

واشتملت دورات مستوى التأسيس على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أربعة أسابيع في مجالات: أنظمة التشغيل والشبكات وأساسيات الأمن السيبراني، فيما اشتملت دورات المستوى المتوسط على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أربعة أسابيع في مجالات الاختراق الأخلاقي والأمن السيبراني لأنظمة التشغيل وشبكات الحاسب، أما دورة المستوى المتقدم بعنوان «اختبار الاختراق» فقد اشتملت على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أسبوعين في مجالات اختبار الاختراق في الشبكات واختبار الاختراق في تطبيقات الويب والاختراق الأخلاقي المتقدم.

وبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذه المبادرة منذ انطلاقها 528 متدربا، منهم 378 متدربا من الموظفين في 99 جهة حكومية، و150 متدربا من الطلبة حديثي التخرج من 21 جامعة سعودية، كما سيتم تنفيذ دفعة خاصة بطلبة الجامعات المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الحالي سيستفيد منها نحو 200 طالب وطالبة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مجال بناء القدرات الوطنية لمواجهة النقص في الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني وسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل لحماية الفضاء السيبراني للمملكة، إذ تم في وقت سابق وبالشراكة مع وزارة التعليم تقديم 540 بعثة لطلاب وطالبات المملكة ضمن مبادرة لابتعاث 2000 مبتعث لدراسة الأمن السيبراني في جامعات عالمية متميزة من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.