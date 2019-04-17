منارات باب الملك عبدالعزيز ترتفع إلى 36 مترا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة

وصل مشروع إنشاء المنارات الخاصة بباب الملك عبدالعزيز إلى ارتفاع 36م حيث تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي واللجنة الفنية للإشراف على مشروع توسعة المسجد الحرام حاليا على تركيب الواجهات الرخامية الداخلية والخارجية إضافة إلى العمل على تركيب رخام الأعمدة الداخلية.

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وأوضحت الرئاسة لـ»مكة» أن العمل جار على إنشاء الجدار الداخلي للمنارات الخاصة بباب الملك عبدالعزيز، حيث تم إنشاء الجدران إلى ارتفاع قدره 12م، مبينة أنه بلغ عدد قطع الرخام المركبة 1057 قطعة من إجمالي 3103 قطع بنسبة إنجاز وصلت 34%.

يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين وعلى مدار ثلاثة أعوام تفتح باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام بشكل موقت في المواسم وتغلقه بعد موسم الحج، من أجل استكمال أعمال التشطيب والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه والتصريف، حيث تعمد إلى تحويل مسار الداخلين للمسجد الحرام للأبواب المجاورة.

مشروع باب الملك عبدالعزيز