وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض يرعى وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود، غدا الحفل السنوي للجامعة وتخريج 418 طالبا وطالبة من كليات الجامعة بأقسامها المختلفة. وقال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان: إن رعاية وزير الداخلية للحفل تأتي تأكيدا للدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لهذه المؤسسة العربية المتميزة. وبين أن الجامعة وهي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها وطالباتها، تؤكد استمرار جهودها في التطوير النوعي لتلبية الاحتياجات الأمنية العربية، لا سيما في مجالات مستجدات التقنية ومتطلبات العصر بهدف الارتقاء بفاعلية أجهزة الأمن العربية وكوادرها.



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