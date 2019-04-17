نائب أمير مكة يزور مشروع تطوير جبل عمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان أمس مشروع تطوير جبل عمر بمكة المكرمة، والذي يعد أول مشروع ينفذ؛ لتطوير المناطق العشوائية، واطلع على مجسم للمشروع واستمع لشرح عن مكوناته ومراحل العمل فيه.

ويقام المشروع فوق جبل عمر، الواقع بالمنطقة المركزية في الاتجاه الغربي من المسجد الحرام ويغطي مساحة تبلغ نحو 230 ألف م2.

وبلغت نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من تطوير جبل عمر 100%، والثانية 71.6%، والثالثة 73.8%، والرابعة 68%، والخامسة والسادسة والسابعة 2%.