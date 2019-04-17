ولي العهد وقائد المركزية الأمريكية يبحثان الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس الأول قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري، والجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي.
فيما حضر من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية.
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