هدف يطور دورات «دروب» لتلبية احتياجات سوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طور صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، دورات برنامج التدريب الالكتروني «دروب» بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع الخاص، للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل.

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وتهدف دورات «دروب»، إلى تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعيا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد «دروب» برنامجا شاملا، إذ يبدأ بتقديم دورات التعلم الالكترونية، مرورا بالحصول على شهادات معتمدة معترف بها من كبرى الشركات في المملكة، التي تمنحك الأولوية في التوظيف المباشر لحملة هذه الشهادات. كما يقدم فرصة الاستفادة من برنامج التدريب المنظم على رأس العمل.

ويتمتع البرنامج بدعم حكومي كبير وشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات بالقطاع الخاص، إذ يقدم التدريب الذي يمكن من تطوير المهارات الوظيفية، في حين تقدم المقررات في منصة دروب الالكترونية، باللغتين العربية والإنجليزية، باستثناء المقررات اللغوية، فهي تقدم باللغة المطلوب تعلمها.