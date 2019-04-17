خالد آل خليفة: سنواصل ضربنا لداعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المنامة التقى وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة أمس نائب المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد «داعش» السفير وليام رويبوك. وأعرب عن تقدير البحرين للجهود الكبيرة التي يقوم بها التحالف الدولي ضد «داعش»، ودوره المهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها، مؤكدا اعتزاز بلاده بكونها شريكا فاعلا وعضوا مؤسسا للتحالف، مجددا التزام البحرين بمواصلة العمل معه، لتحقيق الأهداف المرجوة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، انطلاقا من حرص البحرين على العمل الجماعي ودعم كل الجهود والمساعي الرامية لترسيخ السلام.



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