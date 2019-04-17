تسجيل 200 ألف رأس من الإبل في برنامج الترقيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_ الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انتهاء فترة برنامج تسجيل وترقيم الإبل لبيانات الملاك، مبينة أن عدد الإبل المسجلة خلال فترة التسجيل التي استمرت شهرين بلغ 214345، بينما بلغ عدد الملاك المسجلين 2340.
وأضافت أن الهدف من برنامج «ترقيم الإبل» يتمثل في إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه وإثبات ملكيته، وكذلك إمكانية نقل الملكية بين ملاك الإبل، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة، والتحسين الوراثي مع إعطاء الحيوانات صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها بواسطتها.
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