بنك معلوماتي لمبادرات 2030 في جامعة أم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

كشف مدير مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بجامعة أم القرى الدكتور إيهاب مليباري، عن عزمهم على استحداث بنك معلوماتي نوعي في مجالات بحثية وتعليمية مختلفة، لمواكبة مبادرات وزارة التعليم المحققة لرؤية 2030.

Advertisements

وأضاف أن الجامعة تتسم بموقعها الجغرافي، كونها تقع في منطقة مكة المكرمة، بالإضافة لما تمتاز به من معاهد بحثية متنوعة عدة معنية بالحج والعمرة، والأبحاث الطبية، والهندسية، والاستشارات، بالإضافة إلى الاقتصاد المعرفي، جاء ذلك خلال ورشة «صناع المبادرات» على هامش ملتقى «جامعتي خطوات واثقة نحو الرؤية « نظمها المكتب أمس بفندق فور بوينت بالنسيم في مكة المكرمة.

وأبان نائب المشرف على المكتب الدكتور فيصل بارويس أن «الورشة تأتي لتأهيل ضابطي الاتصال في الجهات والكليات على كيفية كتابة المبادرة وتثقيفهم بنشر ثقافة المبادرات لمنسوبي جهاتهم»، منوها بأن العمل قائم على عدد من برامج الرؤية، ومن ضمنها «برنامج تنمية القدرات البشرية».

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من منسقي كليات وعمادات وإدارات جامعة أم القرى، وتضمنت تعريفا لدور المكتب في إدارة الخطط الاستراتيجية للجامعة، إضافة إلى تعريف المشاركين بكيفية انبثاق المبادرات من برامج رؤية المملكة، والاستدامة والتشغيل الذاتي بما يتوافق مع الرؤية.