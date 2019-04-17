وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ السيح
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن توفر مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية «رجال»، وعدد من الوظائف الصحية «رجال - نساء»، وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر «رجال - نساء»، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي الكليات التابعة للجامعة وفروعها، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها، وذلك ابتداء من الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.
ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة، إلى التقدم عبر البوابة الالكترونية للتوظيف على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa , وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.
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