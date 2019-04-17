الجنائية الدولية: سنلاحق القتلة في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس عن بالغ قلقها جراء تصاعد أعمال العنف بالعاصمة طرابلس وما حولها في ليبيا.

وقالت بنسودا، في بيان:» يساورني بالغ القلق بشأن تصاعد أعمال العنف بليبيا في سياق النزاع الذي اندلع مجددا، والذي نشأ عن تقدم الجيش الوطني الليبي صوب طرابلس، وما يتصل بذلك من القتال مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني».

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وأضافت: «وبصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أهيب بجميع الأطراف والجماعات المسلحة المشارِكة في القتال إلى أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني احتراما كاملا، ويشمل ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز».

وذكرت جميع الأطراف أن «كل من يحرض على ارتكاب تلك الجرائم أو ينخرط في ارتكابها، بما في ذلك عن طريق الأمر بارتكابها أو طلبه أو التشجيع عليه، أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، سيكون عرضة للمقاضاة».

وأشارت إلى أن «جميع القادة، العسكريين منهم والمدنيين، الممسكين بزمام التحكم الفعلي في قواتهم والسيطرة عليها وقيادتها، قد يحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم».