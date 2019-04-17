استقبال المشاركات المنافسة بجائزة الإعلام الرياضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي منذ أمس الأول في استقبال المشاركات المنافسة بجائزة التميز للإعلام الرياضي، على أن يستمر استقبال المشاركات حتى 20 مايو، وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة www.ssmfaward.com.

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وتعد الجائزة التي تم إطلاقها في منتصف مارس الماضي أول حدث من نوعه في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، ويهدف لتشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية المقدمة، إضافة إلى صقل المواهب الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال.

يذكر أن الجائزة تتضمن 7 فروع وهي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، الإعلامي الأولمبي.

ومن الشروط اللازم توفرها للدخول في هذه الجائزة، أن يكون المتقدم عضوا في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والصحفي الواعد، وأن يكون موضوع المشاركة مقتصرا على المجال الرياضي فقط ويحق للمتقدم الترشح في فرع واحد من فروع الجائزة، شريطة أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام خلال الموسم الرياضي الحالي 2018 – 2019، مع إرفاق رابط النشر الرسمي للمشاركة.