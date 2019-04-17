إعادة جدولة مواجهتي الهلال أمام التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مواجهتي الهلال والتعاون، والنصر والاتحاد في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقرر أن يستضيف الهلال نظيره التعاون في 26 أبريل الحالي على ملعب محيط الرعب بالرياض، فيما يحل النصر ضيفا على الاتحاد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في 27 أبريل.

كما قررت اللجنة تأجيل لقاء الهلال والتعاون في الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام في 29 أبريل الحالي على ملعب جامعة الملك سعود.

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وسيسبق مواجهتي التعاون خوض الهلال مباراة أمام الاستقلال الإيراني في 23 أبريل ضمن دوري أبطال آسيا.

ويعود قرار تأجيل مباراة التعاون إلى 29 أبريل نتيجة تأهل الهلال إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية.

من جهته وعد عضو الشرف الداعم الأمير الوليد بن طلال لاعبي الهلال بمكافآت مالية مجزية حال تحقيق اللقب العربي.

وكان الهلال أجرى حصة تدريبية استشفائية مغلقة في مقر إقامته بالعين والتي غادر إليها عقب فوزه على الأهلي أمس الأول في الدور نصف النهائي لكأس زايد.

من جهته، طالب رئيس النادي، الأمير محمد بن فيصل، الاتحاد العربي لكرة القدم بالإنصاف في القرارات بعد الوقوف على الحالات من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).