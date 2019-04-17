ليفربول يرحل لمواجهة بورتو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على بورتو البرتغالي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى مباراة الذهاب بملعبه فائزا 2 - 0. ويتمتع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بكثير من الثقة خلال رحلته إلى البرتغال، وذلك بعد الفوز على الفريق نفسه 5 - 0 في عقر داره بدور الـ16 الموسم الماضي.



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