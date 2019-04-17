نهائي كأس الملك في 3 مايو بالدرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

كشفت لـ«مكة» مصادر مطلعة أن نهائي النسخة الـ43 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ستجري على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في 28 شعبان الذي يوافق الثالث من مايو المقبل.

وسيتحدد طرفا النهائي بعد 27 أبريل الحالي، حيث تأهلت أندية الهلال والاتحاد والنصر والتعاون إلى الدور نصف النهائي من البطولة، الذي سيجري 27 أبريل الحالي، وفيه يقابل الهلال نظيره التعاون، فيما يصطدم النصر بحامل اللقب فريق الاتحاد.

يشار إلى أن نهائي البطولة لن يكون ضمن حضوره أكثر الفرق تحقيقا للقب، وهو فريق الأهلي، حيث حققه 13 مرة، يليه جاره ونده التقليدي الاتحاد بعدد 9 ألقاب ثم الهلال برصيد 8 بطولات، والنصر رابعا بـ 6 ألقاب، وستكون الفرصة سانحة أمام الفرق الثلاثة الأخيرة لزيادة عدد ألقابها في البطولة بعد أن تأهلت إلى الدور نصف النهائي.