ترقية 2683 رجل أمن في السجون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدر مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري قرارات إدارية تقضي بترقية 2683 رجل أمن في تخصصات مختلفة، للرتب التي تلي رتبهم، بمتابعة وإشراف من مدير الإدارة العامة لشؤون العسكريين بالمديرية العميد سلطان الغفيلي.
وأوضح مدير عام السجون أن هذه الترقيات جاءت بتوجيهات من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، مشيرا إلى أن جميع متطلبات هذه الترقيات أنجزت بالكامل، مهنئا المترقين، ومتمنيا لهم التوفيق وأن تسهم هذه الترقيات في بذلهم المزيد من العطاء.
وأشار إلى الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تحظى به المديرية العامة للسجون ومنسوبيها ونزلاء السجون في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، مبينا أن ذلك الاهتمام والدعم مثل للجميع حافزا أسهم في الارتقاء بأدائهم، الأمر الذي عاد بمردود إيجابي على مختلف الأعمال الأمنية والاجتماعية والإنسانية في سجون المملكة.
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