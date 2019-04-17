العثور على 15 جثة مدفونة في منزل بالمكسيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مكسيكو سيتي
عثر خبراء الطب الشرعي في المكسيك على 15 جثة مدفونة داخل منزل بالقرب من مدينة جوادالاخارا في غرب البلاد، حسبما ذكر ممثل الادعاء العام.
وبدأ البحث الجمعة الماضي في أعقاب بلاغ مجهول المصدر عن هذا المنزل الواقع في بلدية زابوبان بولاية خاليسكو.
وقال كبير المدعيين العموميين في خاليسكو جيراردو سوليس، إن خبراء الطب الشرعي ما زالوا يواصلون البحث تحسبا لوجود مزيد من الجثث.
ودفنت الضحايا، بمن فيهم امرأة، في أجزاء مختلفة من أرضية المنزل، الذي يقال إن تجار المخدرات كانوا يقيمون فيه.
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