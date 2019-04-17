الارشيف / اخبار السعوديه

العثور على 15 جثة مدفونة في منزل بالمكسيك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مكسيكو سيتي

عثر خبراء الطب الشرعي في المكسيك على 15 جثة مدفونة داخل منزل بالقرب من مدينة جوادالاخارا في غرب البلاد، حسبما ذكر ممثل الادعاء العام.

Advertisements

وبدأ البحث الجمعة الماضي في أعقاب بلاغ مجهول المصدر عن هذا المنزل الواقع في بلدية زابوبان بولاية خاليسكو.

وقال كبير المدعيين العموميين في خاليسكو جيراردو سوليس، إن خبراء الطب الشرعي ما زالوا يواصلون البحث تحسبا لوجود مزيد من الجثث.

ودفنت الضحايا، بمن فيهم امرأة، في أجزاء مختلفة من أرضية المنزل، الذي يقال إن تجار المخدرات كانوا يقيمون فيه.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 15 جثة مدفونة في منزل بالمكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا