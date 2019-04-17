متحف أمريكي يلغي استضافة رئيس دولة بسبب سياساته البيئية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك
أعلن المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي أنه لن يستضيف حفلا لتكريم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بعد غضب بشأن السياسات البيئية للرئيس الشعبوي.
وكان من المقرر أن يستضيف المتحف، ومقره نيويورك، غرفة التجارة البرازيلية الأمريكية الشهر المقبل. ولكن بعد أن تعرض المتحف لانتقادات الخميس الماضي بسبب تقويض بولسونارو لحماية الغابات المطيرة.
وقال المتحف وغرفة التجارة في بيان مشترك «مع الاحترام المتبادل لعمل وأهداف منظمتينا، اتفقنا سويا على أن المتحف ليس المكان الأمثل لحفل عشاء الغرفة ».
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