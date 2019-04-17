المتقاعدون الأثرياء يعيشون فترة أطول من محدودي الدخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روستوك
كشفت دراسة حديثة أن المتقاعدين ميسوري الحال يعيشون فترة أطول من أقرانهم محدودي الدخل.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد «ماكس بلانك» الألماني للأبحاث الديموجرافية في مدينة روستوك، أن المسنين 65 عاما، الذين يحصلون على معاشات مرتفعة، من المتوقع أن يعيشوا أكثر من 20 عاما أخرى في المتوسط، مقابل 16 عاما في المتوسط بالنسبة للمتقاعدين أصحاب المعاشات الضئيلة.
وجاء في الدراسة، التي نشرت نتائجها أمس أنه بالرغم من أن متوسط الأعمار ارتفع بين كافة الطبقات الاجتماعية، لا تزال هناك فجوة بين الفقراء والأثرياء. وبحسب تقديرات تعود إلى 1997، فإن المتقاعدين الأثرياء يعيشون فترة أطول من أقرانهم محدودي الدخل بمتوسط ثلاثة أعوام تقريبا.
وخلصت الدراسة إلى أن الأجور المتدنية، وما يترتب عليها لاحقا من معاشات متدنية تؤدي إلى خفض متوسط العمر المتوقع.
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