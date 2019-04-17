انتهاء إضراب الطيارين في إسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتهى إضراب للطيارين كان يهدد عملية الطيران في إسبانيا، ولكن ما زالت هناك مخاوف من أن تهدد إجراءات أخرى للنقابات العمالية حركة الطيران.

وقالت شركة طيران إير نوستروم الإقليمية، إنه جرى التوصل لاتفاق مع نقابة اس أي بي ال ايه للطيارين في بلنسية.

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وتعرض الركاب في مطار مدريد - باراخاس لتأخيرات في رحلاتهم الجوية أمس الأول، عقب أن انضم موظفو شركة إير نوستروم للإضراب الذي أعلن عنه أفراد أمن المطار الجمعة الماضية، مما دفع الشركة لإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية.

ودعت النقابة الإسبانية للطيارين موظفي الشركة للإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ولكن تم التوصل لاتفاق قبل موعد الإضراب.

وكان من شأن استمرار الإضراب الإضرار بنحو 3000 راكب يوميا.