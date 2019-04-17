، 129 مليون ريال صافي أرباح "زين السعودية" خلال الربع الأول ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواصلةً بذلك النمو القوي الذي اختتمت به السنة المالية الماضية

أعلنت "زين السعودية"، أنها اختتمت الربع الأول من السنة المالية الحالية (الربع الأول من 2019)، بتحقيق المزيد من النمو الإيجابي، مواصلة بذلك النمو القوي الذي اختتمت به السنة المالية الماضية (عام 2018).

وشهدت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2019 نمواً بلغ 24.2 % لتصل إلى 2.093 مليار ريال مقارنة بـ 1.685 مليار ريال خلال ذات الربع من عام 2018، وذلك بالتوازي مع زيادة بلغت 2.3 % مقارنة بـ 2.046 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2018.

كما حافظت الشركة على معدلات النمو في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) في الربع الأول من 2019؛ لتصل إلى 955 مليون ريال التي تمثل 46 % من إجمالي الإيرادات.

فيما سجّلت "زين" صافي أرباح في الربع الأول من 2019 بقيمة 129 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة قدرتها 77 مليون ريال خلال الربع نفسه في عام 2018.

وفي تعليقه على النتائج، أوضح رئيس مجلس إدارة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، أن الشركة وعلى الرغم من المنافسة المحتدمة في سوق الاتصالات السعودي، تمكنت خلال الربع الأول من 2019 من المحافظة على مستويات النمو المطرد الذي حققته في عام 2018، منوّها بأن هذا النمو مرتبط بفاعلية الأداء، والعمل الدؤوب لفريق العمل.

وأكّد الأمير نايف بن سلطان بن محمد؛ أن الشركة تسعى إلى أن تكون لها بصمة إيجابية على صعيد المنافسة في قطاع الاتصالات السعودي وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية من جهة، هذا إضافة إلى تمكين وتدريب الكوادر الوطنية من جهة أخرى.

وأضاف الأمير نايف بن سلطان بن محمد: "النتائج المالية الإيجابية التي تحقّقها الشركة من فترة لأخرى، هي مسؤولية قبل أن تكون إنجازاً.. فالجميع يدرك في (زين السعودية) أن الاستمرار في تحقيق هذا النمو الإيجابي هو الهدف المنشود، الذي نسعى إلى تحقيقيه".

من جهة أخرى، أكّد المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر؛ الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، أن الشركة استطاعت خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 في الحفاظ على معدلات النمو في كل من نتائجها وعملياتها التشغيلية، امتداداً للنتائج المالية القياسية التي اختتمت بها عام 2018، وقال "هذا النمو الإيجابي هو ترجمة حقيقية للجهود التي تبذلها الشركة في سبيل الارتقاء بعملياتها التشغيلية".

وأوضح المهندس الدغيثر؛ أن خدمات ومنتجات الشركة تشهد إقبالاً متزايداً يعكس حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها الشركة، مضيفاً "تحسين جودة الخدمات هدف إستراتيجي بالنسبة لنا في (زين السعودية)، وتحقيق هذا الهدف ساهم بشكل ملحوظ في زيادة مستوى الإقبال على خدمات الشركة من جهة، والنمو في خدمات (زين أعمال) من جهة أخرى".

وأشار المهندس الدغيثر؛ إلى أن الشركة تعمل على حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وزيادة فاعلية جودة خدمات الشركة بشكل أكبر، هذا إضافة إلى إبرام اتفاقيات مهمة مع كبريات شركات التقنية حول العالم، لتحسين وتطوير بيئة خدمات قطاع الاتصالات، وتفعيل تقنيات الجيل الخامس.

يُشار إلى أن "زين السعودية" وقّعت حزمة من الاتفاقيات المهمة التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات، ويأتي من أبرز هذه الاتفاقيات، اتفاقية مع شركة "نوكيا"، وأخرى مع شركة "علي بابا كلاود"، وأخرى مع شركة "هواوي"، واتفاقية مع شركة "الاتصالات السعودية"، وأخرى مع شركة "داتا ساد"، وغيرها من الاتفاقيات النوعية ذات البُعد الاستراتيجي.

الجدير بالذكر، تتضمن الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها "زين السعودية"، موافقة مجلس الإدارة على بيع هيكل أبراج بصفقة بلغت 2.52 مليار ريال سعودي -هذا العرض يخضع للموافقات النهائية من الجهات المعنية-، حيث من المتوقع أن تكون لهذه الصفقة قيمة إيجابية على الصعيد المالي للشركة.

وفي تفاصيل أكثر، سجّلت "زين السعودية" صافي أرباح قدرها 129 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة قدرها 77 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. ويعود السبب الرئيس لذلك بسبب زيادة في الإيرادات بنسبة 24 % بقيمة 408 ملايين ريال، وذلك نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة التي انعكست في زيادة قدرها 363 مليون ريال في إجمالي الربح، وكذلك بسبب تخفيض المقابل المالي السنوي؛ نظير تقديم الخدمات تجارياً من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات من 15 % إلى 10 %، وكذلك من عكس بعض مخصّصات اتفاقية تسوية المبالغ المختلف عليها مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.