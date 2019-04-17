، من "الإقامة الجبرية" إلى "شديد الحراسة" .. صحيفة سودانية تكشف مصير البشير ،

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كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير؛ وذلك بعد أيامٍ على إعلان الجيش "خلعه" ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وذكرت الصحيفة أن الجهات المختصة رحّلت البشير؛ إلى سجن كوبر، وقالت إن المجلس العسكري أوفى بـ "تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت، أنها حصلت على معلومات تفيد بـ "تحويل البشير من بيت الضيافة؛ حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية، إلى سجن كوبر تحت حراسة مشدّدة، وذلك مساء أمس (الثلاثاء)".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، فقد أشارت إلى أن رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان؛ اتخذ هذه الخطوة "بعد التشاور مع أعضاء المجلس"، مشيرةً أيضاً إلى صدور قرارٍ باعتقال 11 من المسؤولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون.
وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوداني السابق عوض بن عوف؛ عزل البشير؛ بعد أشهر من الاحتجاجات على نظامه.
ومنذ هذا الوقت أصبح مصير الرئيس المعزول مثار تساؤلات داخل السودان وخارجه، لا سيما أنه مطلوبٌ لدى المحكمة الجنائية الدولية.
من "الإقامة الجبرية" إلى "شديد الحراسة" .. صحيفة سودانية تكشف مصير البشيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير؛ وذلك بعد أيامٍ على إعلان الجيش "خلعه" ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وذكرت الصحيفة أن الجهات المختصة رحّلت البشير؛ إلى سجن كوبر، وقالت إن المجلس العسكري أوفى بـ "تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت، أنها حصلت على معلومات تفيد بـ "تحويل البشير من بيت الضيافة؛ حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية، إلى سجن كوبر تحت حراسة مشدّدة، وذلك مساء أمس (الثلاثاء)".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، فقد أشارت إلى أن رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان؛ اتخذ هذه الخطوة "بعد التشاور مع أعضاء المجلس"، مشيرةً أيضاً إلى صدور قرارٍ باعتقال 11 من المسؤولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون.
وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوداني السابق عوض بن عوف؛ عزل البشير؛ بعد أشهر من الاحتجاجات على نظامه.
ومنذ هذا الوقت أصبح مصير الرئيس المعزول مثار تساؤلات داخل السودان وخارجه، لا سيما أنه مطلوبٌ لدى المحكمة الجنائية الدولية.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
11:32 AM
تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول .. محاكمة عادلة "نعم" جنائية دولية "لا"
كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير؛ وذلك بعد أيامٍ على إعلان الجيش "خلعه" ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وذكرت الصحيفة أن الجهات المختصة رحّلت البشير؛ إلى سجن كوبر، وقالت إن المجلس العسكري أوفى بـ "تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت، أنها حصلت على معلومات تفيد بـ "تحويل البشير من بيت الضيافة؛ حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية، إلى سجن كوبر تحت حراسة مشدّدة، وذلك مساء أمس (الثلاثاء)".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، فقد أشارت إلى أن رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان؛ اتخذ هذه الخطوة "بعد التشاور مع أعضاء المجلس"، مشيرةً أيضاً إلى صدور قرارٍ باعتقال 11 من المسؤولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون.
وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوداني السابق عوض بن عوف؛ عزل البشير؛ بعد أشهر من الاحتجاجات على نظامه.
ومنذ هذا الوقت أصبح مصير الرئيس المعزول مثار تساؤلات داخل السودان وخارجه، لا سيما أنه مطلوبٌ لدى المحكمة الجنائية الدولية.
، من "الإقامة الجبرية" إلى "شديد الحراسة" .. صحيفة سودانية تكشف مصير البشير ،
المصدر : الخليج 365
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