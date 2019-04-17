، المسند يبشّر بحالة ماطرة جديدة: "بدايتها اليوم ومدتها 4 أيام" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث عن خطورة "مراويح الربيع" وسحب المزن الرُكامية العظيمة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ تعرُّض أجواء المملكة لحالة ماطرة تبدأ اليوم ولمدة 4 أيام.

وقال المسند؛ عبر حسابه في "تويتر" الأربعاء: اليوم قد تبدأ حالة مطرية ربيعية جديدة، وقد تستمر إلى بضعة أيام، ويُتوقع اليوم أن تؤثر بأمطار متفرقة في أجزاءٍ من مناطق #حائل #القصيم شمال وغرب منطقة #الرياض #حفرالباطن وما حولها #المدينة وشرق منطقة #مكة.

وأضاف في تغريدة أخرى: بوجه عام درجة الحرارة اليوم، أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في أقصى شمال السعودية ويُتوقع أن تنشط الرياح الغربية المثيرة لبعض الغبار في المناطق المفتوحة بمنطقة #المدينة".

وتابع: "مراويح الربيع" أو "السرايات" التي تنشط في شهرَي #أبريل و#مايو ويتخلق في أكنافها سحب المزن الرُكامية العظيمة والمفعمة بالمياه، والبرد، والرياح الهابطة الشديدة .. تكون أحياناً من القوة بمكان أن تعرّض الناس في البر أو البحر للخطر المحدق.

وحول المزن الرُكامي، قال المسند "هي سحب علي هيئة جبال معلقة في السماء قاعدتها في مستوى 2 كم وقمتها تتجاوز 13 كم أحياناً، وتظهر عندما تكون الأجواء حارة في #الربيع و#الخريف، وفي قممها يتخلق البرد ـ بإذن الله ـ وتهبط منها رياحٌ عاتية تصل أحياناً إلى أكثر من 70 كم/سا.