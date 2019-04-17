، شاهد .. ابتسامة فرح وممازحة "أمير جازان" لكبار السن لحظة تسليمهم منازلهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزّعتها إدارة أوقاف الراجحي للإسكان التنموي على عدد من المستفيدين

رصدت عدسة "الخليج 365"، الفرحة الغامرة التي شهدها كبار السن؛ المستفيدون من إسكان أوقاف الراجحي، إضافة إلى ممازحة أمير منطقة جازان لهم؛ ما أسهم في بثّ الفرح والبهجة داخل القاعة طيلة فقرات الحفل.

وكان أمير منطقة جازان رئيس جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ قد حضرا حفل تسليم مفاتيح عددٍ من الوحدات السكنية التي نفّذتها إدارة أوقاف صالح الراجحي للإسكان التنموي، على عدد من المستفيدين، المنفّذ بمقر إسكان جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بحي السويس في مدينة جيزان.

وأكّد الأمين العام لأوقاف صالح الراجحي للإسكان التنموي عبدالسلام بن صالح الراجحي؛ أن تنفيذ المشروع الذي يُقام على مساحة ٦٤٥٠ متراً مربعاً يأتي ضمن رسالة إدارة الأوقاف الخيّرة في وطننا المبارك واهتمامها وإسهامها في مشروعات التنمية المتنوعة التي انطلقت منها فكرة إنشاء مجمع الشيخ صالح الراجحي للإسكان التنموي بمنطقة جازان، بالتعاون مع جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز للإسكان الخيري.

وبيّن أن المشروع يعد مجمعاً نموذجياً متكاملاً بالمرافق والخدمات كافة؛ إدراكاً لأهمية العناية بالأسر المستفيدة، الذين هم جزءٌ لا يتجزّأ من مجتمعنا، وتوفير سُبل الحياة الكريمة التي يتعاملون معها.

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن المشروع، وسلّم المفاتيح للمستفيدين منه، والهدايا التذكارية للداعمين والمتعاونين في تنفيذه، وتسلّم أمير المنطقة، ونائبه، هديتيْن بالمناسبة.