، "رويترز": "أرامكو" في محادثات لشراء حصة في "ريلاينس إندستريز" الهندية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصل إلى 25 بالمئة وقد تبلغ قيمتها من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار

نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن مصدرين وصفتهما بالمطّلعين، إن شركة أرامكو؛ أكبر منتج للخام في العالم، تجري محادثات لشراء حصة في أنشطة التكرير والبتروكيماويات التابعة لـ "ريلاينس إندستريز" الهندية.

كانت صحيفة "تايمز أوف إنديا" قد أفادت في وقتٍ سابقٍ، بأن "أرامكو" تعقد محادثات لشراء حصة تصل إلى 25 بالمئة؛ قد تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار؛ ما يعني تقييم أنشطة التكرير والبتروكيماويات للشركة الهندية، بنحو 55 إلى 60 مليار دولار.