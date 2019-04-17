، شاهد .. "النقل" تشرع في رفع مستوى السلامة على طرق جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر مصدّات خرسانية وتحسين التقاطعات وحمايات بالقطاع الجبلي

كشف مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس قاسم الغزواني؛ أنه يجري تنفيذ مشروع أجهزة السلامة على الطرق بهدف الارتقاء بمستوى السلامة بطرق المنطقة، مبيناً أنه يشمل حمايات لبعض الطرق بالقطاع الجبلي.

وأضاف الغزواني؛ لـ "الخليج 365"، جاء من ضمن المشروعات التي تهدف إلى رفع السلامة المرورية، مشروع مبادرة رفع مستوى السلامة على طرق الوزارة بمنطقة جازان كتنفيذ الحواجز الخرسانية (مصدّات) في الأماكن الخطرة على طريق بني مالك - الربوعة رقم 1672.

وتابع، نهدف إلى تعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على طرق الوزارة بالمنطقة، ‏وأعمال الدهانات بطريق الدرب - ‫أبها ‫طريق رقم (١٠)، ورفع مستوى السلامة عبر البدء بتنفيذ الحواجز المعدنية الواقية على الطريق.