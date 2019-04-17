شاهد: كشف ملابسات صورة “أمير عسير” وهو يجلس على مكتب مدير سجن المجاردة!

كشفت مصادر، ملابسات الصورة المتداولة لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وهو يجلس على مكتب مدير إدارة سجن المجاردة النقيب عبدالله الهلالي، أثناء زيارته لمحافظة المجاردة أول أمس الأحد.

أمير عسير مداوم

وتناقل مغردون وحسابات على نطاق واسع صورة “أمير عسير”، وهو يجلس على مكتب مدير إدارة سجن المجاردة النقيب عبدالله الهلالي، وعلقوا عليها: “أمير عسير مرّ على سجن المجاردة وما لقي المدير وداوم محله”.

زيارة لساعة ونصف

وقالت المصادر -بحسب “سبق”-: “إن زيارة أمير المنطقة للسجن امتدّت لقرابة نصف ساعة، بدأت من الثانية ظهر الأحد، وبرفقته مدير سجن المجاردة المكلف الملازم أول محمد زاهر الأسمري؛ حيث النقيب الهلالي في إجازة رسمية”.

احتياجات السجناء

وأضافت: “اطلع الأمير على السجن وزار المساجين داخل عنابرهم وتلمس عن احتياجهم، وطلب أمير منطقة عسير أسماء المسجونين في مبالغ مالية وحصر ديونهم، كما أنه تكفّل بتغيير مفارش السجناء وفرش السجن على حسابه الخاص”.

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ملابسات الصورة

وتابعت المصادر: “يظهر في الصورة المتداولة الأمير تركي بن طلال على المكتب، ورئيس محكمة المجاردة، ورئيس فرع النيابة العامة بالمحافظة، وعلى الجانب الآخر كان يجلس الملازم الأسمري في صورة أخرى”.

إجراءت ضد الإساءة

وأكدت المصادر أن إدارة سجن المجاردة رفعت التفاصيل للمرجع لاتخاذ إجراء في مثل هذه الحالات للإساءة المتداولة.