العقاري يكشف عن سبب تأخر إيداع الدعم في حسابات المستفيدين

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي، سبب تأخر إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، مؤكداً أن التأخر في الإيداع حالياً يرجع إلى مسائل تقنية، لافتاً إلى نسبة من أودع لهم الشهر الماضي في الوقت المناسب خلال 24 ساعة بلغ 99%.

وأكد “العمودي” أن الصندوق يعمل حالياً على إيداع الدعم قبل نزول الراتب وسيتم تطبيق هذا الأمر قريباً، موضحاً أن عدد المدعومين بلغ 84 ألف مواطن.

وشدد على أن الصندوق العقاري يعمل على مراجعة نسب الدعم الحالي لأصحاب الرواتب التي تزيد على 14 ألفاً، لزيادة نسبة الدعم وتخفيف العبء على المواطنين لتسهيل تملك المنازل.