وفاة الطفل الذي فقد يده بتخصصي تبوك.. ووالده يطالب بفتح تحقيق

أعلن والد الطفل، الذي فقد يده اليسرى؛ إثر خطأ طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة تبوك، أمس الثلاثاء، وفاة ابنه بعد شهرين من ولادته؛ حيث أدّيت صلاة الميت عليه ودفن في مقبرة تبوك. وطالب والد الطفل “محمد العنزي”، وفقاً لـ “سبق”، بفتح تحقيق في الخطأ الطبي الذي أدّى إلى وفاة ابنه الرضيع؛ حيث تم إجراء قسطرة وريدية للطفل وتُركت يده لمدة 6 أسابيع حتى سقطت من تلقاء نفسها.

وكان المختصون في المستشفى، قد اكتشفوا وجود ثقب في أمعاء الطفل واضطروا لنقل الدم عبر يده اليسرى، التي سرعان ما تورّمت وتحوّلت إلى اللون الأزرق حتى اسودّت وسقطت من المرفق. من جانبها، صرّحت صحة المنطقة بأنه تم إطلاع والد الطفل على جميع الإجراءات؛ حيث تعرّضت حالة الطفل لمضاعفات نتجت عنها غرغرينة جافة، وذلك بعد حدوث تجلط بالشريان العضدي باليد اليسرى أدّى إلى بترها.