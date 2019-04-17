مصادر بـ”العمل” تكشف حقيقة رسالة مساعدات الـ30 ألف ريال

نفت مصادر، في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صحة الرسالة المتداولة منذ يومين عبر تطبيق «الواتساب»، حيال منح مساعدات مقطوعة تصل إلى «30 ألف ريال» للموظف، محددة شروطًا لذلك. وأوضحت المصادر في تصريحات وفقًا لصحيفة «عاجل»، أن الوزارة تقدم بالفعل مساعدات مقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي لكن بشروط، بينها من بلغ عمره 35 عامًا فأكثر سواء كان ذكرًا أو أنثى. وأشارت إلى أن هناك بنودًا وشروطًا خاصة، بحيث إن من راتبه 8500 ريال ليس شرطًا أن تكون لديه أحقية باستلام مبلغ المساعدة المقطوعة خلافًا للشائعة المتداولة، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة أدرجت المطلقات والأسر المهجورة المشمولة في الضمان الاجتماعي للحصول على المساعدة السنوية المقطوعة .

وتقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سنويًا، مساعدات مقطوعة لرب الأسرة البالغ من العمر أكثر من 60 عامًا ولديه ضمان دائم، ومساعدة سنوية لمرة وحدة -يمكن تجديدها- لرب الأسرة البالغ من العمر أكثر من 35 عامًا، ويتراوح مبلغ المساعدة من 10 – 30 ألف ريال وفقًا لجدول الاستحقاق المعتمد مؤخرًا ضمن لائحة الضمان الاجتماعي والتي تنشرها «عاجل »، وتصرف المساعدة سنويًا لمن ليس لديه دخل ثابت وكل عامين لمن لديه دخل . وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة حيال منح مساعدات مقطوعة تصل إلى 30 ألف ريال للموظف وإن كان راتبه يتجاوز 8500 ريال بشرط عدم تملكه مؤسسة تجارية، أو عمالة بخلاف السائق والعاملة المنزلية، وأن يكون فوق الثلاثين عامًا.