زيادة ربع سنوية في حساب المواطن.. البرنامج يوضح

أكد حساب المواطن أن صرف الدعم للمستحقين يكون حسب معايير الاستحقاق، التي تتوقف على دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم. وأجاب حساب المواطن عن تساؤل عدد من المواطنين حول حقيقة وجود زيادة ربع سنوية ثابتة في مبلغ الدعم، وهل ستطبق قريبًا للمستفيدين من البرنامج.

وقال حساب المواطن: إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

هل يحق للبنك سحب دعم حساب المواطن من المستفيدين؟