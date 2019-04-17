«غوغل» توسع خدمة حجز الفنادق لتشمل منازل قضاء العطلة والنزل

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وسّع محرك البحث العملاق غوغل نطاق خدمته للبحث عن الفنادق وحجزها عبر الإنترنت Google Hotel لتشمل أكثر من الفنادق وعروض المبيت والإفطار.

ويتيح البحث الجديد العثور على وحدات أخرى قابلة لاستئجارها، مثل منازل لقضاء العطلة، والنزل، أو حتى المنازل الشاطئية..، ومع ذلك ، فإن الخدمة لا تتيح الآن نتائج منصة “اير بي.إن.بي”.

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وتتيح Google Hotel أيضاً استئجار أي غرفة عبر البحث، حيث تنقل المستخدم مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لموفر هذه الغرفة عند اختيار الحجز.

وللحصول على أكبر عدد ممكن من الفرص والعروض، عقدت غوغل شراكة مع عدد من مواقع الحجز مثل “Expedia” و”Hotels.com” و” HomeAway” و”TripAdvisor” .

وأكدت غوغل أن الخدمة الجديدة متاحة عبر أجهزة الهواتف المحمولة منذ الآن..، وستكون متاحة لأجهزة الكمبيوتر المكتبي بداية من الشهر المقبل.

